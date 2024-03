Rapina al Penny Market di via Lamarmora: è la seconda in pochi giorni

Mancavano pochi minuti all’orario di chiusura quando un uomo è entrato nel supermercato e con un coltello ha minacciato la cassiera per farsi dare l’incasso di giornata. Una volta presi i contanti, il rapinatore è scappato facendo perdere le sue tracce.

È successo stasera al Penny Market di via Lamarmora. L’allarme alle forze dell’ordine è arrivato poco prima delle 20. La cassiera, 23 anni, è rimasta ferita a una mano nel trambusto del momento, ma da quanto ricostruito con le prime informazioni pare che il rapinatore non l’abbia ferita intenzionalmente. La ragazza è stata portata in Poliambulanza in codice verde.

Non è ancora stato possibile capire a quanto ammonta la cifra di denaro sottratto. I carabinieri di Brescia si sono messi subito alla ricerca dell’uomo ma al momento non è ancora stato rintracciato.

La rapina è avvenuta nello stesso Penny Market dove sabato pomeriggio quattro ragazzi tra i 18 e i 20 anni hanno rubato alcune bottiglie di alcolici e – assicurano i testimoni – spruzzato spray al peperoncino contro una guardia. Anche in questo caso, i poliziotti stanno ricostruendo i loro movimenti attraverso le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona.