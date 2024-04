Ramadan e rottura del digiuno: un invito aperto a tutti per conoscere la cultura musulmana

Si tiene oggi la quarta edizione dell’Iftar per la cittadinanza. Una serata di incontro e apertura alla città di Brescia che si pone l’obiettivo di favorire la conoscenza del Ramadan e di come questo periodo venga vissuto dai musulmani bresciani.

Un’iniziativa che nasce nel 2017 e continua ad esistere per il successo avuto nelle ultime edizioni.

«Questo evento - spiega uno dei coordinatori di Giovani Musulmani d’Italia - ha visto il coinvolgimento sempre più grande dei cittadini bresciani che hanno condiviso il momento di rottura del digiuno insieme alle realtà islamiche del territorio. Si tratta di un modo di creare ponti tra culture differenti, favorendo una comunità sempre più coesa».

L’incontro

L’incontro si terrà al Palazzetto Azzurri D’Italia, in via Francesco Nullo, 10. Diverse sono le finalità previste: «Ci siamo posti tre obiettivi principali. Innanzitutto, la serata è volta a far capire il senso del digiuno per i fedeli musulmani. Il Ramadan è un mese ricco di significati, non è solo astenersi da cibo e bevande. In secondo luogo, vogliamo coinvolgere il più possibile la cittadinanza. Questo sarà possibile grazie a momenti sia di dibattito educativo sia di condivisione di cibo. Infine, il terzo scopo vuole essere di lunga durata, attraverso la creazione solida di reti interculturali tra persone ed enti differenti».

Oltre a GMI, cinque sono gli altri promotori: Centro islamico di via Corsica, Federazione delle associazioni bresciane per l’immigrazione, Moschea di via della Volta, Associazione culturale cheikh di via Brescia e Islamic society di via Corsica.

Il programma

La serata si svolgerà in tre fasi: alle 18.30 le porte saranno aperte al pubblico. Subito, un momento di dialogo con i presenti e di introduzione al mondo arabo. Saranno illustrati abitudini e doveri che i fedeli seguono durante il Ramadan. Seguirà la rottura del digiuno che prevede la consumazione preliminare di pochi alimenti. Solitamente datteri e un bicchiere di acqua, l’essenziale per nutrirsi e rompere il digiuno. Poi, la preghiera prevista alle 20. Infine, la cena con pietanze tipiche della gastronomia araba. Cous cous, msemmen, zuppa di lenticchie, tè marocchino e tanto altro.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini. Per prenotazioni, contattare il Centro islamico al numero: +39 380 65588 109. Per ulteriori informazioni, scrivere a info.ccibrescia@gmail.com.