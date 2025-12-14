Giornale di Brescia
Raid russi contro la rete elettrica, un milione di persone al buio

Mentre il complicato valzer diplomatico prosegue senza finora riuscire a mettere a tacere i cannoni, l'Ucraina accusa le truppe d'invasione russe di aver lanciato un'altra terribile raffica di fuoco
Bombardamenti all'alba del 13 dicembre a Odessa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La guerra in Ucraina non conosce tregua. Mentre il complicato valzer diplomatico prosegue senza finora riuscire a mettere a tacere i cannoni, l'Ucraina accusa le truppe d'invasione russe di aver lanciato un'altra terribile raffica di fuoco prima dell'alba di sabato: «450 droni e 30 missili», denuncia il governo di Kiev, secondo cui sono «più di un milione» le persone rimaste senza energia elettrica in seguito al raid.

I feriti in Ucraina sono almeno cinque, afferma il ministro dell'Interno di Kiev, Ihor Klymenko, mentre dall'altro lato della frontiera le autorità russe sostengono di aver abbattuto 41 droni e accusano le forze ucraine di aver provocato la morte di due persone e danni a «diversi appartamenti» di una palazzina in un attacco di droni su Saratov, nella zona del Volga.

I bombardamenti

In questi anni di guerra le truppe russe sono state più volte accusate di prendere di mira la rete elettrica ucraina lasciando un gran numero di persone al gelo in pieno inverno: bombardamenti martellanti che la missione Onu per il monitoraggio dei diritti umani in Ucraina ritiene probabili violazioni del diritto internazionale umanitario. L'Ucraina denuncia bombardamenti in diverse regioni: da Chernihiv, nel nord, a Kherson, nel sud, da Kharkiv, nell'est, a Kirovohrad, nel centro del Paese. Ma l'area più colpita pare quella di Odessa, principale porto ucraino sul Mar Nero.

«Oltre una dozzina di strutture civili sono state danneggiate in tutto il Paese. Migliaia di famiglie sono attualmente senza elettricità dopo gli attacchi notturni», afferma Volodymyr Zelensky, che è tornato a chiedere di «intensificare le pressioni sulla Russia» accusando il Cremlino di non volere la pace ma di puntare piuttosto a «infliggere il massimo dolore al popolo» ucraino.

