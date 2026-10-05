La Rai a quanto si apprende ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Alla base della decisione ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl, nella sede aziendale; i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto; le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
La Rai sospende per dieci giorni Sigfrido Ranucci
Alla base della decisione ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari, tra cui le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola
Sigfrido Ranucci al tribunale ordinario di Roma - Foto Ansa/Massimo Percossi © www.giornaledibrescia.it
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