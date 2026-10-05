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La Rai sospende per dieci giorni Sigfrido Ranucci

Alla base della decisione ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari, tra cui le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola
Sigfrido Ranucci al tribunale ordinario di Roma - Foto Ansa/Massimo Percossi © www.giornaledibrescia.it
Sigfrido Ranucci al tribunale ordinario di Roma - Foto Ansa/Massimo Percossi © www.giornaledibrescia.it

La Rai a quanto si apprende ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Alla base della decisione ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl, nella sede aziendale; i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto; le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.

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