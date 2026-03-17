Ragazzo con il machete sui binari: treno bloccato sulla Brescia-Iseo

I macchinisti del treno partito da Brescia alle 10.36 e diretto a Iseo se lo sono visti davanti all’improvviso. Per fortuna sono riusciti a fermare il convoglio prima di investirlo. Un ragazzo nordafricano che camminava sui binari e che aveva in mano un machete nel tratto di via ferrata tra le stazioni di Brescia Borgo San Giovanni e Mandolossa. Immediatamente, come previsto dalla procedure di sicurezza, è stata interrotta la circolazione sulla linea ferroviaria e allertate le forze di polizia.

Il giovane, identificato poi come un 20enne magrebino, è stato preso in consegna dagli agenti della Polfer con il supporto dei colleghi della Volante. Non ha opposto resistenza ed è stato trasferito in Pronto Soccorso per un valutazione psichiatrica.

Solo al termine delle operazioni di polizia è stato possibile riaprire al traffico dei treni. Inevitabili i ritardi.