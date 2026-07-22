Ragazzo di 22 anni annega dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena

Sono stati gli amici a tuffarsi e a ripescarlo, per poi trasportarlo al campeggio più vicino per tentare di salvarlo. Purtroppo, nonostante i vari tentatiti di rianimarlo il giovane è deceduto

22 luglio 2026 1 ' di lettura

Il lago di Bolsena - Foto Wikipedia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti lago di BolsenaaffogatolagoCapodimonte Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...