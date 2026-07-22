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Ragazzo di 22 anni annega dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena

Sono stati gli amici a tuffarsi e a ripescarlo, per poi trasportarlo al campeggio più vicino per tentare di salvarlo. Purtroppo, nonostante i vari tentatiti di rianimarlo il giovane è deceduto
Il lago di Bolsena - Foto Wikipedia
Il lago di Bolsena - Foto Wikipedia

Un 22enne è affogato oggi (mercoledì 22) intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio con cui stava facendo una gita insieme ad alcuni amici. Da quanto appreso, la tragedia sarebbe avvenuta al centro del lago vicino l'isola Bisentina, quando il giovane dopo essersi tuffato non è più riemerso. A quel punto sarebbero stati i suoi stessi amici a tuffarsi e a ripescarlo, per poi trasportarlo al campeggio più vicino per tentare di salvarlo.

Una volta giunti a riva i ragazzi hanno chiesto aiuto. Un appello a cui hanno risposto alcuni sanitari in vacanza che si trovavano nelle vicinanze. L'allarme è stato poi lanciato dallo stesso defibrillatore pubblico usato per tentare di rianimare il ragazzo. infatti, il Comune di Capodimonte da tempo ha adottato questo dispositivo che una volta azionato, in automatico lancia un allarme con localizzazione dell'emergenza sia al 118 che alle forze dell'ordine.

Da questo, in brevissimo tempo sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica, seguite dall'eliambulanza Pegaso. Purtroppo, nonostante i vari tentatiti di rianimarlo il giovane è deceduto. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale. I militari coordinati dalla compagnia di Montefiascone, stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti culminata con il decesso del 22enne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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