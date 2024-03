Ragazzina accoltellata, la coetanea che è intervenuta: «Ho agito subito»

«Mi sono ferita un pochino, ma niente di che. Mi sono fatta un taglietto sulla mano mentre le toglievo il coltello. Paura? No, non ci ho nemmeno pensato, ho agito subito». Sono queste le parole della ragazzina con il velo bianco, anche lei immortalata nei video che hanno ripreso la violenta lite tra le sue adolescenti a Roè Volciano, rilasciate nell’intervista ad Alice Martinelli per Le Iene. Il servizio, dal titolo «Scene di ordinaria follia», è andato in onda ieri sera tardi su Italia 1.

Nel servizio si ripercorre, con tanto di video, la lite tra le due ragazzine, iniziata a quanto pare per un ragazzo conteso, degenerata poi nel sangue: la più giovane delle due, 14 anni, è stata ferita con un coltello dalla rivale, 15 anni.

Nel pezzo de Le Iene si sentono anche le testimonianze di alcuni ragazzini che hanno seguito la lite: «Sapevamo dell’appuntamento – hanno detto –, giravano voci a scuola ed eravamo curiosi». Qualcuno ha anche filmato ma non è intervenuto.

Sono state raccolte anche le voci di altre due ragazze, una maggiorenne e una coetanea delle due, che indossava un velo nero. Sono state loro le prime a intervenire nel primo round, quando ancora non era spuntato il coltello. «Quando ho visto che nessuno interveniva, mi sono messa in mezzo. Sono entrambe mie amiche, e non volevo si facessero male – spiega la maggiorenne –. Sono caduta perché tutti mi spingevano, mi cadevano addosso. Non capivo più nulla. Le coltellate? Ho visto che quelle alla testa le ha portate con il manico. Poi ha girato di nuovo il coltello».

«Inizialmente filmavo anche io – aggiunge un’altra ragazza col velo nero –, sembrava la solita bambinata. Poi sono intervenuta per separarle».