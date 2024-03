Ragazzina accoltellata, la 15enne aveva già in tasca il coltello prima della lite

Tutte le persone coinvolte nell’episodio avvenuto giovedì scorso a Roè Volciano saranno risentite nei prossimi giorni dai carabinieri

Uno dei momenti dell'aggressione - © www.giornaledibrescia.it

Continuano le indagini dei carabinieri sulla lite tra ragazzine finita a coltellate giovedì scorso a Roè Volciano. Nei prossimi giorni infatti è previsto un nuovo giro di interrogatori per le due ragazzine protagoniste, quella che ha sferrato le coltellate e quella che ha rimediato 20 giorni di prognosi, ma anche per tutti coloro che in qualche modo hanno avuto un ruolo: la ragazza che, rischiando anche in prima persona è intervenuta e ha separato le due rivali, strappando letteralmente di mano