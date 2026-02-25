Giovane trovato morto in un dirupo tra Gargnano e Tignale

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di un 28enne di Maclodio scomparso ieri pomeriggio durante una escursione tra i monti dell’alto Garda. Le operazioni erano scattate in serata dopo il mancato rientro del giovane da una camminata nella zona tra Gargnano e Tignale.

Il suo corpo senza vita è stato trovato ore dopo in un dirupo. Secondo i carabinieri che hanno condotto le indagini si sarebbe trattato di una tragica caduta mentre percorreva un tratto esposto.