Ragazza investita a Gavardo, trovato l’uomo che non l’aveva soccorsa

Dopo tre giorni di indagini, la Polizia Locale della Valle Sabbia ha individuato l’auto e il conducente responsabile dell’incidente avvenuto nei pressi della rotonda del Bennet a Gavardo, dove una donna è stata investita e il guidatore si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Le telecamere

«Siamo riusciti a ricostruire il sinistro e a dare un nome all’uomo che era alla guida», fa sapere il comando della Locale, che ha condotto un’attenta attività d’indagine basata sulla raccolta di testimonianze e sull’analisi delle immagini fornite dalle nuove telecamere di videosorveglianza, recentemente installate dall’Amministrazione Comunale proprio in quella zona.

I fatti

Il caso risaliva a venerdì 12 dicembre, poco dopo le 14, quando una macchina bianca aveva investito la donna in via Guido Franchi, all’altezza della rotonda, per poi allontanarsi. La vittima era rimasta ferita e soccorsa in seguito. In quei giorni, la Polizia Locale aveva lanciato un appello ai cittadini per raccogliere ulteriori informazioni e, allo stesso tempo, aveva invitato il responsabile a presentarsi spontaneamente, prima di essere identificato.

Le eventuali responsabilità penali saranno ora accertate dall’autorità giudiziaria. Nel frattempo, la persona ferita potrà avviare le pratiche per il risarcimento dei danni subiti. «Da parte nostra – conclude la Locale – resta la soddisfazione di essere riusciti, anche questa volta, a risolvere un caso che fin dall’inizio si era presentato difficile».