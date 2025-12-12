Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

Investe una ragazza a Gavardo e non si ferma: ricercato dalla Locale

Ubaldo Vallini
Il fatto è avvenuto nei pressi della rotonda che porta al centro commerciale Bennet: la persona al volante di un’auto bianca non ha prestato soccorso
La zona dell'investimento
Nel primo pomeriggio, attorno alle 14, una ragazza è stata investita nei pressi della rotonda che porta al centro commerciale Bennet, lato via Guido Franchi. L’automobilista alla guida del veicolo coinvolto – un’auto di colore bianco – non si è fermato a prestare soccorso ed è attualmente ricercato dalla Polizia Locale della Valle Sabbia.

La ricostruzione e l’appello

Secondo quanto riferito dal Comando, la giovane è rimasta ferita dopo l’impatto. L’auto pirata si sarebbe allontanata rapidamente, senza che il conducente si preoccupasse delle condizioni della vittima. Una fuga che potrebbe però avere le ore contate: la zona è infatti dotata di sistemi di videosorveglianza e gli agenti hanno già raccolto numerosi elementi ritenuti utili alle indagini.

«Ci siamo subito attivati – spiegano dalla Locale –. Abbiamo già acquisito diverse informazioni importanti e confidiamo di risalire al responsabile quanto prima». Gli agenti lanciano anche un appello alla cittadinanza: chiunque abbia assistito alla scena o disponga di dettagli utili può contattare direttamente la centrale operativa allo 0365/808345 oppure recarsi nella sede di Gavardo dell’Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia. La speranza è che lo stesso responsabile decida di presentarsi spontaneamente agli uffici, prima di essere identificato attraverso gli accertamenti in corso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
auto piratainvestimento pedoneGavardo
