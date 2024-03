Radiantistica, viaggio tra radio d’epoca e grammofoni

«Radiantistica», la fiera della radio e dell'elettronica di consumo in corso da oggi a Montichiari nel Centro Fiera del Garda torna a fare il pieno di visitatori e di espositori, segnalandosi come un appuntamento d'eccezione a livello nazionale.

Non solo il padiglione del vintage fa segnalare una crescita esponenziale di espositori, ma la nuova edizione che chiuderà domani, domenica, evidenzia un rinato interesse per la radio e le comunicazioni via etere alla faccia del mutato panorama di vendite ed acquisto effettuate ad ogni livello on line.

Visitatori anche dall’estero

«La rassegna di Montichiari si segnala anche più importante rispetto a quelle tedesche ed è un fatto da constatare girando in fiera: si sentono tutti i dialetti regionali e ci sono anche visitatori dall'estero» conferma un espositore.

Come detto grande l'interesse mostrato non solo per l'elettronica di consumo, ma anche per i vecchi apparati a valvole che vanno così riscoprendo una nuova stagione. Il segno di una rinata passione che trova a Montichiari un punto consolidato di riferimento.