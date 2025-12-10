Giornale di Brescia
Raccolta rifiuti e igiene urbana: revocato lo sciopero del 10 dicembre

È infatti stato trovata un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale: non si escludono però disservizi
Un mezzo per la raccolta dei rifiuti in centro a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Un mezzo per la raccolta dei rifiuti in centro a Brescia
Dietrofront: lo sciopero annunciato per oggi, mercoledì 10 dicembre, dalle sigle sindacali per i servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana è stato revocato. Nella notte è infatti stata trovata un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale del lavoro del settore. Previsto un aumento salariale di 307 euro.

Il servizio anche in provincia di Brescia dovrebbe perciò svolgersi senza particolari criticità, sebbene non siano esclusi disservizi, dato che la notizia della revoca è arrivata in tarda serata. In una nota A2a fa sapere che «nel corso della mattinata odierna si sono registrate alcune assenze di personale, che hanno comportato limitati e circoscritti disagi esclusivamente nei servizi di pulizia».

Stasera il servizio di raccolta porta a porta tornerà regolare.

raccolta dei rifiutiigiene urbanascioperorevoca
