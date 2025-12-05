Giornale di Brescia
Raccolta rifiuti, a Brescia servizio attivo anche l’8 dicembre

A comunicarlo è Aprica: aperti con orario festivo i centri di raccolta di via Gatti, via Giotto, via Metastasio e via Codignole, chiuso invece quello di via Chiappa-Buffalora
Uomini e mezzi di Aprica impegnati nella raccolta rifiuti
AA

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, i servizi di raccolta rifiuti a Brescia si svolgeranno regolarmente. A comunicarlo è Aprica.

I centri di raccolta di via Gatti, via Giotto, via Metastasio e via Codignole saranno aperti con orario festivo (dalle 9 alle 13). Il centro di raccolta di via Chiappa-Buffalora rimarrà invece chiuso per l’intera giornata, così come hli sportelli di via Lamarmora e via Codignole. Resterà attivo, infine, il servizio Ecocar.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione il sito di Aprica, l’app «PULIamo» per smartphone e tablet e il numero verde 800.437.678.

