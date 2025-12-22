Raccolta rifiuti a Brescia: come cambia da Natale all’Epifania
In occasione delle festività natalizie e del primo dell’anno, Aprica comunica le variazioni dei servizi di raccolta rifiuti e dei servizi al pubblico nella città di Brescia.
Aprica informa inoltre che il ritiro degli sfalci porta a porta e le prenotazioni delle fascine vegetali saranno sospesi da lunedì 22 dicembre e riprenderanno regolarmente lunedì 12 gennaio 2026.
25 dicembre – Natale
Nel giorno di Natale la raccolta rifiuti e il servizio di spazzamento strade con divieto di sosta saranno sospesi. I Centri di Raccolta resteranno chiusi e il servizio Ecocar non sarà attivo. Chiusi anche lo sportello di via Lamarmora e l’Infopoint di via Codignole.
26 dicembre – Santo Stefano
La raccolta rifiuti si svolgerà regolarmente. I Centri di Raccolta di via Giotto, via Gatti, via Metastasio e via Codignole saranno aperti dalle 9 alle 13. Il Centro di Raccolta di via Chiappa–Buffalora resterà chiuso per l’intera giornata. Il servizio Ecocar non sarà attivo. Lo sportello di via Lamarmora e l’Infopoint di via Codignole resteranno chiusi.
31 dicembre
La raccolta rifiuti e il servizio di spazzamento strade con divieto di sosta saranno sospesi. Lo sportello di via Lamarmora e l’Infopoint di via Codignole chiuderanno alle ore 13.
Primo gennaio
La raccolta rifiuti si svolgerà regolarmente. I Centri di Raccolta resteranno chiusi e il servizio Ecocar non sarà attivo. Lo sportello di via Lamarmora e l’Infopoint di via Codignole resteranno chiusi dal 1° al 6 gennaio.
6 gennaio – Epifania
La raccolta rifiuti si svolgerà regolarmente. I Centri di Raccolta di via Giotto, via Gatti, via Metastasio e via Codignole saranno aperti dalle 9 alle 13. Il Centro di Raccolta di via Chiappa–Buffalora resterà chiuso per l’intera giornata. Anche in questa giornata il servizio Ecocar non sarà attivo.
