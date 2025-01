Raccolta differenziata, tante novità a Rezzato: ecco cosa cambia

L’anno nuovo introduce novità nei servizi di raccolta differenziata e igiene urbana per i cittadini di Rezzato. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà. La novità più importante riguarda i sacchetti di carta che attualmente vengono utilizzati per la raccolta dell’umido, questi saranno sostituiti da quelli compostabili in bioplastica: meno costosi, saranno erogati dai consueti distributori presenti in città. Una scelta che permette di andare incontro alle reiterate richieste dei cittadini.

Risparmio

Questo cambio, insieme ad altre modifiche, permetterà all’amministrazione di risparmiare circa 30mila euro, che saranno utilizzati per potenziare un servizio più che necessario, come la pulizia delle strade: attualmente la spazzatrice passa una volta al mese nelle vie secondarie e, una volta alla settimana, in quelle centrali.

Macchine spazzolatrici al lavoro per garantire la pulizia e il decoro della città

Con l’anno nuovo sarà poi esteso a tutte le vie l’utilizzo del soffiatore, che permette la pulizia più profonda anche in presenza di mezzi parcheggiati a lato strada. Questa miglioria richiederà l’inserimento di un nuovo operatore. Un operatore supplementare sarà inserito anche nelle giornate di sabato, all’interno dell’isola ecologica di via Amendola: è proprio di sabato del resto che si concentra la maggior parte degli accessi, che possono raggiungere i centocinquanta.

L’altra novità

Altra novità, per ora solo sperimentale, è l’introduzione del contenitore comunale ad uso gratuito per la raccolta della carta. Attualmente i contenitori sono solo per la raccolta dell’umido e del vetro, mentre la carta veniva conferita liberamente, cosa che soprattutto nei giorni di vento o pioggia causava sporcizia e difficoltà di raccolta. Chi desidera il nuovo contenitore deve prenotarlo inviando una mail all’ufficio preposto al seguente indirizzo: sviluppoterritorio@comune.rezzato.bs.it (informazioni al numero 030.249773).

Ecocalendario

Infine, l’ecocalendario: quest’anno non è stato inviato in ogni abitazione ma si può ritirare negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e in Comune stesso. In alternativa si può anche scaricare a questo indirizzo. Le scelte adottate dal Municipio, rimarca l’assessore Mattia Musletti, «non solo rispecchiano una città più moderna ed ecosostenibile, ma permettono di ottimizzare le risorse da reinvestire sui servizi di igiene urbana, a beneficio di tutti».