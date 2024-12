Palazzolo, dal 2025 via alla raccolta puntuale dei rifiuti

Luca Bordoni

L’obiettivo è ridurre i rifiuti non riciclabili: per ora non è previsto un ritocco della Tari

2 ' di lettura

I nuovi bidoni saranno dotati di un dispositivo di riconoscimento - Foto Pixabay

Col nuovo anno Palazzolo introdurrà un’importante novità nella gestione dei rifiuti: il passaggio alla raccolta puntuale. L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di differenziazione fino all’80% e contenere i costi per le famiglie. Come funziona Il cuore del nuovo metodo è l’utilizzo di bidoncini grigi, dotati di un dispositivo elettronico di riconoscimento, che consentiranno di collegare ogni conferimento a una specifica utenza. Questo sistema mira a responsabilizzare i cittadini, ince