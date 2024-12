Raccolta del verde porta a porta, a Brescia riparte il 6 gennaio

Il servizio porta a porta di raccolta degli sfalci e del verde riprenderà in anticipo, visto il protrarsi della stagione autunnale che ha ritardato la caduta del fogliame e la possibile anticipazione della stagione vegetativa.

La pausa invernale avrebbe dovuto proseguire fino al 31 gennaio 2025, come avviene in diversi Comuni del Bresciano che hanno attiva la raccolta a domicilio del verde, invece il Comune di Brescia e Aprica hanno deciso di accorciare il periodo di sospensione e riattivare il servizio già a partire dal 6 gennaio.

Si ricorda che è ancora possibile aderire al servizio e lo si può fare in modalità online attraverso lo sportello web Tari. Nel form di adesione è possibile indicare la tipologia di contenitore desiderato (da 120 litri o 240 litri) e la modalità di ritiro (in autonomia recandosi allo Sportello Clienti di Aprica in via Codignole 31/G, oppure richiedendo la consegna a domicilio al costo di 15 euro). Si ricordano anche le tariffe in vigore per il 2025: 1 euro per ogni svuotamento del contenitore del verde da 120 litri, 1,5 euro per quello da 240 litri.

Sia gli utenti che hanno aderito o aderiranno al nuovo servizio, sia quelli che non aderiranno, avranno la possibilità di conferire gratuitamente il rifiuto verde nei Centri di raccolta di riferimento della propria zona. Con una novità: i residenti all’interno del perimetro Sin Caffaro, che fino ad ora hanno conferito gli scarti del verde nell’isola ecologica di Buffalora, potranno recarsi anche al centro di raccolta di via Codignole 31/G. Si ricorda che per loro il ritiro degli sfalci è sempre gratuito.

Compostaggio domestico

Quale ulteriore alternativa al conferimento degli scarti da giardino, c’è il compostaggio domestico: una pratica che sempre più spesso viene attuata da chi ha un giardino o un orto per ridurre la produzione di rifiuti e riciclare in proprio gli scarti domestici umidi, trasformandoli in compost. Le famiglie interessate possono richiedere allo sportello online del Comune una compostiera in comodato d’uso gratuito.

La compostiera potrà essere ritirata allo sportello Aprica di via Codignole prenotando un appuntamento. A marzo partiranno poi gli incontri in città per illustrare la pratica del compostaggio alla cittadinanza e il servizio personalizzato di supporto domiciliare.