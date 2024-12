Compostaggio domestico, approvato il regolamento in commissione

La sperimentazione della pratica del compostaggio in città è già partita e entrerà a regime il prossimo anno. Nel 2027, invece, verranno introdotte le agevolazioni per chi la adotta.

Novecento cittadini hanno già aderito iscrivendosi all’apposito albo dei compostatori istituito dalla Loggia. Il neonato regolamento per il compostaggio domestico illustrato in commissione Ecologia dall’assessore all’Ambiente, Camilla Bianchi, è stato poi approvato dai commissari.

Le agevolazioni

Non si è ancora deciso se ci sarà per i compostatori anche uno sconto sulla Tari. «Da marzo sono stati organizzati incontri in città per raccontare e valorizzare la pratica del compostaggio che contraddistingue i sistemi di raccolta differenziata più all’avanguardia a livello europeo – ha premesso la Bianchi –. Aprica sta già procedendo alla distribuzione dei composter a chi ha aderito. Con l’iscrizione all’albo si potrà usufruire anche dei servizi di accompagnamento porta a porta di tecnici specializzati, che si occuperanno pure della certificazione».

La raccolta

Grazie al regolamento e all’albo, ciò che verrà riutilizzato attraverso il compostaggio e non andrà più nel conferimento generico potrà essere più agevolmente conteggiato nella percentuale di raccolta differenziata.

Rispondendo ad una domanda di Valentina Gastaldi (Brescia Attiva) l’assessora ha spiegato che «per i condomini il compostaggio si potrà fare nelle aree pertinenziali». I compostatori dovranno rendicontare a gennaio l’attività svolta nell’anno precedente. Una volta a regime, dal 2027, anche per le agevolazioni, si faranno controlli a campione.

I residenti nell’area Sin Caffaro che hanno limitazioni nell’utilizzo del verde, a causa dell’inquinamento – è stato chiesto un parere anche ad Ats – non potranno aderire al compostaggio.