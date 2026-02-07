A Quinzano d’Oglio il riuso solidale per aiutare chi ha bisogno

Ridare valore a ciò che non serve più per trasformarlo in aiuto concreto, sostegno quotidiano e solidarietà reale: è da questa idea semplice che nasce l’ultimo progetto del Gruppo Amici Odv, associazione di Quinzano d’Oglio con sede operativa a Acqualunga, da anni impegnata sul territorio nel supporto alle famiglie in difficoltà. L’associazione è conosciuta soprattutto per la distribuzione settimanale dei pacchi alimentari a chi ne ha più bisogno. Un lavoro costante e silenzioso che permette a molte persone di affrontare con maggiore dignità situazioni di bisogno spesso nascoste. Un’attività che, come accade per molte realtà di volontariato, richiede però anche risorse economiche per la gestione ordinaria: trasporti, organizzazione, spazi e logistica.

Riuso solidale

Da questa necessità, unita alla volontà di continuare ad aiutare in modo concreto, è nato il progetto di riuso solidale. Ogni sabato, negli spazi del Palazzo della Volta di Acqualunga, il Gruppo Amici apre alla comunità una sorta di negozio del riuso, dove oggetti e beni donati dai cittadini tornano a circolare invece di diventare rifiuti. Abbigliamento, scarpe, oggetti per la casa, quadri, giocattoli, piccoli mobili, biciclette e altri articoli trovano nuova vita grazie a un meccanismo semplice: chi porta ciò che non utilizza più contribuisce al progetto, chi prende lascia un’offerta libera. Il ricavato viene interamente destinato a sostenere le spese dell’associazione e le attività di aiuto verso le persone più fragili.

Alcuni oggetti e capi d'abbigliamento donati

«A parte il sostegno del comune – ha commentato Gianfausto Saleri del Gruppo Amici – non abbiamo entrate, mentre il fabbisogno alle famiglie continua ad aumentare. I camion che utilizziamo quotidianamente hanno bisogno di manutenzione, le spese per il gasolio aumentano, ci siamo seduti e abbiamo deciso di aprire questo piccolo negozietto. Aiuta la nostra associazione ma aiuta soprattutto i più bisognosi. A fronte di un’offerta libera chi viene può portare a casa qualsiasi cosa contribuendo a far del bene. Tutto ciò che riusciamo a recuperare lo inseriamo in questo spazio, credo che dopo i pacchi alimentari sia la seconda iniziativa importante ai fini solidali».

Il negozio è aperto ogni sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. «L’associazione – continua Saleri – è nata 12 anni fa e ha avuto un picco negli anni del Covid. Dal 2024 al 2025 abbiamo fatto 80mila pacchi alimentari in più, raggiungendo quota 311mila pacchi nell’ultimo anno. La cosa, non lo nego ci preoccupa, per questo oltre ad aiutare cerchiamo anche di ascoltare chi ha bisogno, capire il perché di queste difficoltà, e trovare una soluzione».

Senso di condivisione

Un progetto che non nasce quindi come spazio commerciale, ma come luogo di incontro. Un punto in cui chi ha qualcosa da donare e chi ha bisogno di un aiuto si incrociano in modo naturale, senza etichette. L’offerta libera permette a chiunque di partecipare secondo le proprie possibilità, mantenendo intatto il senso di condivisione che anima l’iniziativa. Accanto alla distribuzione dei pacchi alimentari, questa nuova attività rappresenta un ulteriore tassello nel percorso del Gruppo Amici Odv, che continua a costruire risposte concrete partendo dai bisogni reali del territorio. Un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, capaci però di produrre un impatto profondo.