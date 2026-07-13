Quattro furti in otto giorni: a Concesio trovato e denunciato il ladro

Tra il 22 e il 30 giugno l’uomo si sarebbe introdotto nel centro sportivo di via Aldo Moro, rubando contanti e altri beni

Barbara Fenotti 13 luglio 2026 1 ' di lettura

Il centro sportivo di via Aldo Moro - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ladroConcesio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...