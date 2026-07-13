Quattro furti in otto giorni: a Concesio trovato e denunciato il ladro

È stato identificato il presunto autore dei quattro furti messi a segno in otto giorni al Centro sportivo di via Aldo Moro, a Concesio. La Polizia locale ha denunciato a piede libero un uomo residente nel Bresciano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile degli episodi avvenuti tra il 22 e il 30 giugno. L’indagine è partita dalle denunce presentate dal presidente del Centro sportivo.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Locale, l’uomo si sarebbe introdotto ogni volta nella Club house forzando lo stesso pannello-finestra, provocando danni alla struttura e sottraendo denaro e altri beni custoditi all’interno.
Determinante per risalire alla sua identità è stata l’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, svolta dalla Polizia locale con il supporto dei carabinieri facenti parte della Compagnia di Gardone.
Nel corso degli accertamenti sono stati eseguiti anche ripetuti sopralluoghi per documentare i danni. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato continuato.