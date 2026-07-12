Frecce Tricolori a Desenzano, c’è già fermento per l’Air Show di settembre

Le Frecce Tricolori voleranno sopra il lago soltanto tra due mesi, ma la macchina organizzativa è già decollata. Il Comune ha iniziato a mettere in fila le prime informazioni sull’Air Show del Garda 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno e tra gli eventi capaci di richiamare il maggior numero di spettatori sul lungolago di Desenzano. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 settembre, giornata dedicata alle prove, e sabato 5 settembre, quando il cielo del basso Garda tornerà a essere il palcoscenico della Pattuglia acrobatica nazionale.
Un cambiamento rispetto alla tradizione: finora l’Air Show si era sempre svolto tra sabato e domenica, mentre quest’anno il programma è stato anticipato di un giorno perché domenica 6 settembre le Frecce Tricolori saranno impegnate nel sorvolo del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. In entrambe le giornate le esibizioni sono previste dalle 10.30 alle 12.30, anche se il programma dettagliato sarà definito e diffuso nelle prossime settimane. Accanto alla pattuglia acrobatica nazionale, come da tradizione, il pubblico potrà assistere anche alle dimostrazioni di altri velivoli civili e militari, in un susseguirsi di evoluzioni che trasformeranno il golfo di Desenzano in un grande teatro a cielo aperto.
Aggiornamenti online
L’Amministrazione comunale ha nel frattempo attivato una sezione dedicata sul proprio sito internet, destinata a raccogliere progressivamente tutte le informazioni utili per cittadini e visitatori. L’Air Show del Garda rappresenta infatti uno degli eventi di maggiore richiamo dell’intera stagione turistica gardesana.
Ogni edizione richiama decine di migliaia di persone lungo il litorale, con presenze che si distribuiscono tra Desenzano, Rivoltella e le località vicine per assistere alle evoluzioni acrobatiche sul lago. Un’organizzazione complessa, che coinvolge Comune, forze dell’ordine, Protezione civile, volontari e numerosi enti chiamati a coordinare sicurezza, mobilità e accoglienza. Per questo il conto alla rovescia parte con largo anticipo.
Se il programma arriverà più avanti, la data è ormai fissata sul calendario: il 4 e 5 settembre il cielo del Garda tornerà a tingersi del tricolore. AS