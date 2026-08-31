Gli puntano la pistola al semaforo per rubargli l’auto: paura in città

È successo questa mattina a Brescia: la vittima è un uomo di 58 anni che stava andando al lavoro. Indagini in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile

Simone Bracchi Giornalista 31 agosto 2026 1 ' di lettura

Una pistola (foto simbolica) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentata rapinapistolaindaginiBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...