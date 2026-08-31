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Gli puntano la pistola al semaforo per rubargli l’auto: paura in città

È successo questa mattina a Brescia: la vittima è un uomo di 58 anni che stava andando al lavoro. Indagini in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Una pistola (foto simbolica)
Una pistola (foto simbolica)

Una mattina di ordinaria follia. Sono stati momenti di vero terrore quelli che ha vissuto un uomo di 58 anni che si stava recando al lavoro. Fermo al semaforo alla guida della sua auto, è stato avvicinato da tre uomini, che armati di pistola  – non si sa ovviamente se fosse vera o finta – gli hanno intimato di scendere dall’auto e di andarsene. 

È successo questa mattina, lunedì 31 agosto, alle 4.45 al semaforo tra via San Zeno e via della Ziziola. Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni dell’uomo, i tre gli avrebbero puntato la pistola mentre stava andando al lavoro. Sono stati momenti concitati e l’uomo che impugnava l’arma lo ha anche colpito con il calcio della pistola. Nulla di particolarmente grave. La vittima, però, non è scesa dall’auto ed è riuscita a scappare a tutta velocità. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e ora sul caso indaga la Squadra Mobile. 

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