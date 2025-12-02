La Provincia frena Geobet: primo stop all’impianto dei rifiuti di Offlaga

La Provincia frena Geobet: primo stop al progetto dell’impianto dei rifiuti di Offlaga. Il provvedimento, in merito alla richiesta di autorizzazione PAU (Provvedimento autorizzativo unico), è stato notificato tramite Pec, anche al Comune di Offlaga. Uno «stop» che rappresenta il primo atto formale che mette in discussione la solidità del progetto così come depositato dal proponente.

Secondo quanto indicato nella relazione, lunga ben 14 pagine, il progetto presenta «carenze in ordine alla documentazione progettuale necessaria, sia alla valutazione della compatibilità ambientale». Non solo. La Provincia segnala anche «l’impossibilità di acquisire tutti gli atti di assenso necessari, ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal proponente nel deposito dell’istanza, per mancanza della necessaria progettazione atta a risolvere le criticità».

Le problematiche sono state evidenziate in particolare da tre Enti e, tra questi, proprio la Provincia stessa. Il Settore Strade, infatti, in relazione all’intersezione tra via Manerbio e la Sp 45bis, ha chiesto approfondimenti, proprio alla luce del previsto aumento dei flussi di traffico, ma anche A2A Ciclo Idrico, ha richiesto una progettazione adeguata per l’estensione delle reti idrica e fognaria e, infine, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha segnalato la necessità di sondaggi archeologici preliminari per «verificare la presenza nel sottosuolo di strutture o stratigrafie di interesse archeologico che potrebbero compromettere le opere in progetto o causare costosi rallentamenti».

Le associazioni e i comitati che si oppongono all’impianto hanno accolto la comunicazione come «un primo gol», pur mantenendo la consapevolezza che l’iter non è concluso e la partita è ancora aperta. Con l’emissione del provvedimento, si apre ora per Geobet una finestra di tempo per integrare la documentazione mancante e fornire risposte puntuali ai rilievi sollevati, condizione necessaria per poter proseguire nel cammino autorizzativo.