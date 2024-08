Provaglio d’Iseo, malore fatale in bici per un 69enne

Un 69enne è morto questo pomeriggio attorno alle 17.30 mentre era in bicicletta a Provaglio d’Iseo in via Sebina.

L’uomo avrebbe accusato un malore in sella alla bicicletta e, dopo essersi appoggiato a una panchina, avrebbe perso i sensi accasciandosi a terra.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del 69enne.