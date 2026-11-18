La battaglia «contro il gender» arriva fino a Bruxelles. E questa volta nel mirino della destra finiscono anche i conti dell’Università di Brescia. Paolo Inselvini, europarlamentare di Fratelli d’Italia, chiede alla Commissione europea di sospendere i finanziamenti destinati a «Transcending Barriers», il progetto coordinato dall’ateneo cittadino per contrastare le discriminazioni delle persone transgender e non binarie nel mondo del lavoro. In ballo ci sono 757.915 euro di contributi comunitari. Per Inselvini, soldi pubblici spesi per diffondere «propaganda gender». Per i promotori, risorse destinate alla ricerca, alla formazione e all’inclusione lavorativa. Due letture agli antipodi. Ma per capire che cosa ci sia dietro la polemica bisogna riavvolgere il nastro. Perché quei fondi non sono spuntati ieri da un cassetto della Commissione.
Tutto nasce dal bando Cerv
La storia comincia nel dicembre 2022, quando Bruxelles apre un bando del programma Cerv, acronimo di Citizens, equality, rights and values, lo strumento europeo per sostenere diritti, uguaglianza e partecipazione democratica. La procedura, chiusa nel giugno 2023, dispone di una dotazione complessiva di 20 milioni di euro. Non tutti destinati alle tematiche Lgbtiq+: 11,5 milioni sono riservati al contrasto al razzismo e alle altre forme di intolleranza, 1,5 milioni alla gestione delle diversità nei luoghi di lavoro, 4 milioni al rafforzamento della risposta delle amministrazioni pubbliche alle discriminazioni. Altri 3 milioni finanziano specificamente progetti contro le discriminazioni delle persone Lgbtiq+. È in quest’ultima categoria che rientra «Transcending Barriers». I progetti vengono selezionati sulla base di criteri di rilevanza, qualità e impatto, che comprendono anche fattibilità finanziaria ed efficacia dei costi. Possono ottenere risorse per ricerche, formazione, campagne informative e attività di sostegno. Insomma, non un contributo straordinario deciso per pubblicare un manuale, ma una sovvenzione assegnata nell’ambito di una procedura europea con obiettivi già definiti.
Capofila del progetto è il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia, con un gruppo di ricerca composto da Laura Bugatti, Matteo Frau, Francesca Malzani ed Elena Togni. L’iniziativa è partita il primo febbraio 2025 e terminerà il 31 gennaio 2027. Coinvolge università e organizzazioni della società civile di diversi Paesi europei. Accanto all’ateneo bresciano figurano – ad esempio – l’Università di Girona, in Spagna, e la Vytautas Magnus University, in Lituania, mentre Unitelma Sapienza partecipa come partner associato. Nel consorzio ci sono anche Adl Zavidovici, Human age institute, la fondazione bulgara Glas, l’organizzazione lituana Lgl e Alda, associazione europea per la democrazia locale. I 757.915 euro, dunque, riguardano un progetto internazionale coordinato da Brescia, non una somma destinata interamente alle casse dell’ateneo. Le attività comprendono indagini sulle discriminazioni lavorative, corsi per responsabili delle risorse umane e dirigenti, percorsi di accompagnamento professionale per persone trans e una campagna di sensibilizzazione.
Il pomo della discordia
È però il materiale formativo ad aver acceso la miccia politica. Inselvini cita le indicazioni sull’utilizzo del nome scelto e dei pronomi, la carriera alias, i servizi igienici, la terminologia Lgbtqia+ e grida allo scandalo: «È una vergogna che Bruxelles abbia destinato 757.915 euro dei contribuenti ad un progetto che porta la propaganda gender nelle università e nei luoghi di lavoro. Chi ha dato il via libera a questa spesa deve assumersene la responsabilità e spiegare perché l’ha ritenuta una priorità» è l’attacco.
L’eurodeputato chiede alla Commissione di assumersi la responsabilità politica del finanziamento, verificarne contenuti e costi e sospendere le erogazioni fino alla conclusione degli accertamenti: «Bruxelles deve rendere conto dell’impiego di ogni euro di denaro pubblico» scrive l’esponente di Fratelli d’Italia. Nell’interrogazione, tuttavia, non vengono documentate irregolarità contabili né violazioni delle condizioni del contributo europeo. La contestazione riguarda quindi la natura e gli obiettivi dell’iniziativa stessa.
Cosa prevede il progetto
Il curriculum formativo, pubblicato sul sito web dedicato al progetto, permette di entrare nel merito. Settanta pagine in inglese, con esercitazioni e indicazioni pratiche per i formatori. Si suggerisce, per esempio, di rispettare il nome e i pronomi indicati dalle persone transgender, di prevedere procedure per utilizzare un’identità alias nei documenti interni e di rendere i servizi igienici individuali accessibili indipendentemente dal genere. Si affrontano inoltre le opzioni ulteriori rispetto alla distinzione maschio-femmina nei sistemi di gestione del personale. Non mancano simulazioni di colloqui di lavoro, discussioni sugli stereotipi e analisi di comportamenti discriminatori. L’indicazione dei pronomi nelle firme delle email viene incoraggiata, non imposta. Si tratta di raccomandazioni e strumenti didattici, non di disposizioni normative vincolanti emanate dall’Unione europea. Una differenza sostanziale, che non elimina naturalmente il terreno dello scontro politico sui contenuti.
Il progetto, intanto, è già operativo. La formazione gratuita, rivolta principalmente a professionisti delle risorse umane, manager e dirigenti, è cominciata a Brescia il 25 maggio scorso e prosegue nei Paesi partner. Il percorso affronta sette ambiti, dalle norme antidiscriminatorie alle procedure di selezione del personale, fino alla gestione delle risorse umane e ai protocolli aziendali. Alla base c’è una ricerca transnazionale condotta attraverso questionari e interviste a lavoratori transgender e non binari e a professionisti delle aziende. Non, dunque, un corso imposto indistintamente agli studenti universitari.
Da UniBs «no comment»
Interpellata sulla vicenda, l’Università degli Studi di Brescia ha scelto di non entrare nel merito delle contestazioni. «Non prevediamo un commento», è l’unica risposta arrivata dall’ateneo alla richiesta di chiarimenti sull’interrogazione dell’europarlamentare e sui finanziamenti europei al progetto. Nel frattempo, al fianco dell’on. Paolo Inselvini si schierano anche Gioventù nazionale e Azione universitaria. «Un’università che lascia campo e spazio all’imposizione dall’alto di un’ideologia non può considerarsi libera», dichiarano Giacomo Gnali e Filippo Consoli, presidenti delle rispettive organizzazioni bresciane. Che chiedono «meno battaglie ideologiche e più attenzione ai problemi degli studenti».
La richiesta di sospendere i finanziamenti arriva mentre il progetto si avvicina alla sua conclusione, prevista per gennaio 2027. Ora la palla passa alla Commissione europea. Che dovrà rispondere a una questione politica, ma anche tenere distinti due piani: contestare gli obiettivi per cui Bruxelles ha deciso di spendere denaro pubblico e dimostrare che quei soldi siano stati impiegati impropriamente. Non sono la stessa cosa.