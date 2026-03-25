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Prof accoltellata a Bergamo, lo studente avrebbe filmato l’aggressione

Il tredicenne non può essere imputato vista la giovane età, ma la procura per i minorenni di Brescia potrebbe comunque aprire un fascicolo
Le forze dell'ordine davanti alla scuola media di Trescore Balneario - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Le forze dell'ordine davanti alla scuola media di Trescore Balneario - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Avrebbe ripreso tutto con il cellulare il ragazzino di 13 anni che questa mattina ha accoltellato la sua prof in un corridoio della scuola media di Trescore Balneario. L’insegnante, 57enne docente di francese, si trova in gravissime condizioni all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: è stata colpita all’addome e al collo.

Gli scenari

Il giovane studente si trova dai carabinieri con i familiari: vista l'età, non è imputabile, ma la procura per i minorenni di Brescia potrebbe comunque aprire un fascicolo. È prevista tuttavia l’eventuale applicazione di misure di sicurezza, qualora sia considerato socialmente pericoloso, come il riformatorio o la libertà vigilata.

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