Prof accoltellata, l’assessora Tironi: «Più ascolto nelle scuole»

Dopo l’accoltellamento di un’insegnante da parte di uno studente nella Bergamasca, Regione Lombardia richiama l’attenzione sul tema della prevenzione e del supporto nelle scuole.

«Di fronte a episodi di questa gravità è necessario rafforzare ogni strumento di prevenzione e accompagnamento, a partire da un ascolto reale e continuo dei nostri ragazzi», sottolinea in una nota l’assessora all’istruzione di Regione Lombardia, Simona Tironi.

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Al centro, il ruolo degli sportelli dedicati all’ascolto nelle scuole. «Regione Lombardia sta investendo in modo significativo sugli sportelli della “scuola in ascolto”, presìdi fondamentali all’interno degli istituti per intercettare fragilità, bisogni e segnali che non possono essere ignorati», prosegue Tironi.

Dai dati raccolti emerge un bisogno crescente di supporto. «I dati che arrivano da questi servizi ci offrono una traccia chiara su cui orientare le politiche: c’è una domanda sempre più alta di ascolto, di supporto e di presenza da parte delle figure adulte di riferimento», aggiunge l’assessora. Un quadro che, secondo la Regione, impone di rafforzare il ruolo educativo della scuola. «È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare, consolidando la scuola come luogo di relazione, attenzione e cura», conclude Tironi.