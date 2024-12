Processo strage di piazza Loggia: Lady Golpe non si presenta

Lady Golpe marca visita e il presidente Federico Allegri la manda a prendere. Chiamata dall’avvocato della difesa al tribunale dei Minori per testimoniare al processo a carico di Marco Toffaloni per la fase esecutiva della strage di piazza della Loggia, Donatella Di Rosa questa mattina non si è presentata in aula, lo farà, anche controvoglia, tra due settimane. I carabinieri hanno avuto mandato di andarla a prendere e di accompagnarla in aula: appuntamento a giovedì 19 dicembre.

Accuse e smentite

Passata alla storia per le sue rivelazioni su un presunto colpo di Stato architettato da alcuni militari, tra i quali l’ex marito Aldo Michittu, Donatella Di Rosa provocò un terremoto all’interno delle Forze Armate sostenendo di aver partecipato ad alcune riunioni segrete finalizzate proprio al Golpe alle quali avrebbe partecipato anche il terrorista nero Gianni Nardi, associato al Noto Servizio, l’organizzazione segreta di estremisti di destra impegnata negli anni ‘70/’80 a tenere a bada l’avanzata delle sinistre anche con misure estreme, a partire dalle stragi, proprio come quella di piazza Loggia. Pochissimi giorni dopo le rivelazioni il corpo di Nardi fu esumato in Spagna, Donatella Di Rosa disse di essersi sbagliata, fu condannata a due anni e 8 mesi per calunnia e autocalunnia.

Sui suoi trascorsi e sulle sue conoscenze Lady Golpe è stata sentita a lungo negli ultimi anni dal generale del Ros dei carabinieri Massimo Giraudo su mandato della procura dei minori di Brescia. All’inizio di quest’anno, Di Rosa si presentò in procura a Roma per denunciare l’investigatore. Lo accusò di comportamenti non appropriati: avances sconce passate attraverso foto e video sessualmente espliciti, ma anche inviti a cena.

Donatella Di Rosa insinuò anche che stesso atteggiamento il generale avrebbe avuto anche nei confronti di altra testimone della strage di piazza della Loggia, ben più rilevante di lei: Ombretta Giacomazzi. Quest’ultima, sentita in aula a settembre, ha escluso la circostanza in modo netto. Nonostante questo la procura della Repubblica di Roma sta indagando il generale Giraudo, ma – si apprende da fonti investigative – non sta ricevendo la collaborazione che si sarebbe attesa dalla 65enne.

In particolare Donatella Di Rosa non avrebbe fatto ancora avere il cellulare nel quale, come ha di recente scritto in una Pec inviata al Giornale di Brescia, sarebbero contenute prove schiaccianti tanto contro Giraudo, per le sue condotte persecutorie, quanto contro altri personaggi, ma con riferimento ad una loro partecipazione alla strage di piazza della Loggia. Affermazioni queste ultime che non sono passate inosservate in Procura, a Brescia, e potrebbero a breve sfociare nell’ennesimo rivolo d’inchiesta.

In aula

In attesa di Lady Golpe stamattina il processo a carico di Marco Toffaloni ha vissuto della testimonianza, che si è tradotta sostanzialmente in una serie di «no» e «non ricordo» - di una donna veronese, amica di alcuni neofascisti scaligeri (tra i quali Nando Ferrari e Paolo Siliotti) che nei giorni precedenti la strage, secondo le ricostruzioni degli inquirenti bresciani, sarebbe stata a Brescia e avrebbe assistito alla discussione avuta da Silvio Ferrari proprio con i camerati veronesi (tra i quali Marco Toffaloni) la sera prima di morire in piazza del Mercato. Lei, fidanzata proprio in quegli anni dell’attore Fabio Testi, ha negato tutto, anche se stessa. Dopo aver sostenuto di aver conosciuto e frequentato Paolo Siliotti non l’ha riconosciuto in una foto dell’epoca che gli è stata mostrata in aula dal presidente Allegri.