Processo appalti pubblici a Berzo Demo, tutti assolti gli imputati

Tutti assolti. Si è chiuso così il processo per appalti pubblici a Berzo Demo. Per i giudici non hanno responsabilità il sindaco del paese camuno Gian Battista Bernardi, il responsabile del settore tecnico dell’epoca Fedele Bernardi e nemmeno il segretario comunale Paolo Scelli, Aldo Bonomelli, titolare di una impresa di Saviore, e Piermario Arrighini, tecnico della Centrale unica di committenza Area vasta Brescia.

Il pm Donato Greco che ha già annunciato ricorso in appello, aveva chiesto 3 anni per Fedele Bernardi, 2 anni e 8 mesi per l’ex sindaco Gian Battista Bernardi, 8 mesi per Paolo Scelli, un anno e sei mesi per Aldo Bonomelli e un anno per Piermario Arrighini. All’inizio dell’indagine il primo cittadino era finito ai domiciliari.