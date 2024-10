Appalti pilotati a Berzo Demo, chiesta la condanna per l’ex sindaco

Richiesta una pena di 3 anni anche per l’ex responsabile del settore tecnico

Una veduta di Berzo Demo © www.giornaledibrescia.it

Secondo la Procura della Repubblica il sindaco di Berzo Demo Gian Battista Bernardi e l’ex responsabile del settore tecnico dello stesso comune Fedele Bernardi sono responsabili di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per una serie di vicende che hanno riguardato, nel 2021, la fornitura di materiali edili, di servizi di pulizie e di videosorveglianza e di falso per una riunione di giunta che secondo l’accusa non si sarebbe mai tenuta. Con l