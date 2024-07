Principio di incendio alla palestra Virgin, clienti evacuati e club chiuso

Doppia evacuazione stamattina per i clienti della palestra Virgin Active antistante al centro commerciale Freccia Rossa, in via Ugoni a Brescia.

Sono circa le 9.15 quando scatta il primo allarme antincendio: tutti i clienti del club che in quel momento si stanno allenando vengono evacuati, seguendo le procedure di sicurezza, nel piazzale esterno. Poi il contrordine. Si rientra solo per pochi minuti, ma poi scatta una nuova evacuazione. Arrivano i Vigili del fuoco.

Da un locale tecnico, la centralina cuore del sistema di emergenza, esce del fumo. L'intervento dei Vigili dura circa un'ora. L'emergenza rientra e i clienti vengo fatti rientrare ma solo per recuperare vestiti e borse. Il club oggi resterà chiuso per l'intera giornata, in attesa che vengano completate le verifiche tecniche per accettare le cause della fuoriuscita di fumo e del principio di incendio.