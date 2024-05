Primo maggio in piazza Loggia: «Strage di lavoratori: no all’indifferenza»

Un corteo di 5mila persone ha dato corpo stamattina al Primo maggio bresciano. La tradizionale manifestazione per la Festa dei Lavoratori organizzata dalle tre principali sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, intitolata quest’anno «Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale», partita da piazza Garibaldi, si è conclusa in piazza Loggia con gli interventi dei delegati sindacali. Nello loro discorsi, appelli per lo stop alle morti sul lavoro, la lotta al precariato, la richiesta di aumento dei salari, la battaglia per il lavoro femminile e la giustizia sociale.

Dal palco

Ha chiuso la manifestazione Lara Ghiglione, segretaria nazionale Cgil, che ha ricordato il valore civile di piazza Loggia e la connessione, «quest’anno molto forte», tra il primo maggio e il 25 aprile, leggendo poi un brano dell’ormai famoso monologo dello scrittore Antonio Scurati per l’ultima Festa della Liberazione. Un appello poi per le morti sul lavoro, che continuano purtroppo a insanguinare anche nella nostra provincia: «Non possiamo rimanere indifferenti alla strage di lavoratori - ha detto -. Se non investiamo in sicurezza continueremo ad assistere a un necrologio continuo».

Presente in piazza anche un nutrito gruppo di sostenitori palestinesi, che hanno srotolato in fondo al corteo una grande bandiera della Palestina.

Le celebrazioni

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Primo maggio, a Bienno la messa con il cardinal Re - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Per quanto riguarda gli appuntamenti religiosi, alle 15 a Sabbio Chiese, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada celebra messa nell’azienda Dall’Era Valerio srl in via De Gasperi. Sarà possibile seguirla in diretta su Teletutto (canale 16 del digitale) e in streaming su questo sito.

In Vallecamonica, alle 11, con i sacerdoti della zona nello stabilimento di Apave Cpm, in via Artigiani 63 a Bienno, c’era il cardinale Giovanni Battista Re.