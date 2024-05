La Festa dei lavoratori tra Brescia e provincia: tutti gli appuntamenti del Primo maggio

Un’unica grande festa, scandita da tanti appuntamenti in città e in provincia. Per festeggiare i lavoratori si va dalle manifestazioni di piazza, promosse dai sindacati, alle iniziative delle Acli passando per le funzioni religiose nelle aziende del territorio.

Perché quella del 1° maggio è una festa, ma è soprattutto un’occasione per riflettere sui problemi legati al mondo del lavoro.

A Brescia, le tre principali sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato «Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale»: il concentramento si terrà in piazza Garibaldi alle 9, poi alle 11, in piazza Loggia, andranno in scena gli interventi dei delegati sindacali; chiude la manifestazione la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione.

Per quanto riguarda gli appuntamenti religiosi, alle 15 a Sabbio Chiese, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada celebra messa nell’azienda «Dall’Era Valerio srl» in via De Gasperi, mentre in Vallecamonica, alle 11, con i sacerdoti della zona nello stabilimento di Apave Cpm, in via Artigiani 63 a Bienno, ci sarà il cardinale Giovanni Battista Re.

Infine, a Zocco di Erbusco, nel cuore della Franciacorta, andrà in scena la festa provinciale dei Lavoratori, promossa dal il Movimento cristiano lavoratori. E la scelta ricade su Erbusco perché, a partire dal 1983, per volontà del presidente Giuseppe Giudici, il circolo locale si è impegnato ogni anno a celebrare questa ricorrenza.

Il ritrovo e alle 9.30 nella ditta Claraluna di via De Gasperi 39, dove verrà offerto un aperitivo di benvenuto. Alle 10.15 ci sarà la benedizione della ditta e di tutte le attività della zona industriale, alle 10.30 partenza del corteo da via Consolare e alle 11 messa nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo celebrata da monsignor Giancarlo Scalvini e concelebrata da don Andrea Dotti e dal parroco di Zocco, don Bruno Colosio. Alle 11.45 sarà il turno dei saluti della presidente di Mcl, Margherita Peroni, e delle autorità presenti, prima del rinfresco alle 12 nella sede dei Pensionati.