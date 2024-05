Primo maggio, il vescovo Tremolada celebra la messa in azienda a Sabbio Chiese

Per la Festa dei lavoratori e delle lavoratorici alle 15 a Sabbio Chiese, in Valsabbia, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada celebra messa nell’azienda Dall’Era Valerio srl in via De Gasperi.

Si può seguire la celebrazione religiosa per il Primo maggio in diretta su Teletutto (canale 16 del digitale) e in streaming in questo contenuto.