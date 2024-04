Primavera che sa di inverno: nevica a bassa quota in Valtrompia

Dopo il caldo anomalo delle scorse settimane, nevica a bassa quota in Valtrompia: con la nuova fase di freddo e maltempo entrata in scena oggi, la primavera prende una piega bizzarra e proseguono le stranezze di aprile. Nel video pubblicato sui social dai gestori del Rifugio Cai Valtrompia di Tavernole sul Mella (a 1260 metri), i fiocchi scendono abbondanti e imbiancano il paesaggio.

Come spiegato da Simone Zanardini, esperto meteo dell’associazione Meteopassione.com, «ad entrare in scena da oggi sarà una situazione dai connotati, per configurazione atmosferica, più invernali che primaverili. Una figura di bassa pressione in quota, molto fredda a nord delle Alpi tenderà a traslare da est a ovest sul centro Europa coinvolgendo direttamente le nostre regioni alpine».

Nei prossimi giorni

Dopo la perturbazione di oggi, domani e martedì il maltempo sarà accompagnato da aria fredda. Per chiarire meglio la dimensione, sarà difficile nelle giornate del 22 e 23 aprile superare i 10-12 gradi durante tutto il giorno.

La neve dunque torna in montagna, anche a quote piuttosto basse. Non si escludono accumuli significativi anche sotto i 1000 metri.