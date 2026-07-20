Rifiuti abbandonati a Prevalle, il Tar dà ragione al Comune

Nell’area furono scoperti nel 2019 oltre tremila metri cubi di scarti plastici: il tribunale ha respinto il ricorso dei proprietari contro il provvedimento con cui erano stati individuati come soggetti tenuti alla loro gestione

Erik Fanetti 20 luglio 2026 1 ' di lettura

Rifiuti abbandonati al capannone di via Campi Grandi a Prevalle Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti TarPrevalle Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...