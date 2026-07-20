Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValsabbia

Rifiuti abbandonati a Prevalle, il Tar dà ragione al Comune

Nell’area furono scoperti nel 2019 oltre tremila metri cubi di scarti plastici: il tribunale ha respinto il ricorso dei proprietari contro il provvedimento con cui erano stati individuati come soggetti tenuti alla loro gestione
Erik Fanetti
Rifiuti abbandonati al capannone di via Campi Grandi a Prevalle
Rifiuti abbandonati al capannone di via Campi Grandi a Prevalle

Il Tar di Brescia dà, almeno per ora, ragione al Comune di Prevalle nella lunga vicenda del capannone di via Campi Grandi, dove nel 2019 furono scoperti oltre tremila metri cubi di scarti plastici prodotti dalle società che negli anni avevano utilizzato l'immobile in locazione.

La decisione

Con la nuova sentenza i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dei proprietari contro il provvedimento con cui il Comune li aveva individuati come soggetti tenuti alla gestione dei rifiuti. Secondo l’Amministrazione non si tratta infatti di un caso di abbandono, ma di materiali detenuti in un’area privata. Una tesi che il Tar ha ritenuto legittima.

«Proseguiamo ancora con più convinzione nel non ritenere di farci carico di questa spesa. È una sentenza che rafforza la nostra posizione», commenta il sindaco Damiano Giustacchini. La vicenda, però, è tutt'altro che conclusa: resta infatti aperto il nodo dello smaltimento degli scarti plastici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TarPrevalle
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...