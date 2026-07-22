Paura a Prevalle, mamma e bimba di un anno investite sulle strisce

Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite da un'auto guidata da un uomo.
È quanto accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 luglio, a Prevalle, lungo la Sp27, nel tratto di via Don Bonsignori, in pieno centro, dove sono rimaste coinvolte una donna e la bambina di appena un anno che si trovava nel passeggino.
L'incidente si è verificato intorno alle 8.30 e, fortunatamente, la vettura procedeva a velocità contenuta, circostanza che ha limitato le conseguenze dell'impatto. Lo spavento è stato comunque notevole, anche perché il passeggino è rimasto danneggiato, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.
Sul posto sono quindi arrivati i sanitari con un'ambulanza del Van di Nuvolento e l'automedica che, dopo aver prestato le prime cure alla donna e alla piccola, le hanno accompagnate in ospedale per gli accertamenti del caso.
A occuparsi della viabilità e dei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati gli agenti della Polizia Locale di Prevalle intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente.
Per entrambe, alla fine, soprattutto tanto spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.