Presidio e corteo in centro a Brescia per l’8 marzo

L’8 marzo è la giornata in cui, oltre a fare il punto su quello che non va in Italia per la vita delle donne, si scende in piazza per rivendicare i propri diritti e denunciare i soprusi. Lo sciopero «contro la violenza patriarcale» a Brescia, come in altre città in Italia, è organizzato da Non una di meno, il collettivo femminista.

Dalle 10.30 in piazza Duomo davanti alla Prefettura ci sarà un presidio «contro la violenza istituzionale nelle piazze e in Parlamento». Il presidio si sposterà in piazza Loggia alle 17, mentre alle 18 partirà il corteo che attraverserà il centro storico.

Il percorso del corteo per l'8 marzo - Foto Non una di meno

Da piazzetta Bell’Italia, tradizionale punto di ritrovo per i presidi di lotta di Non una di meno, il corteo si sposterà in piazza Rovetta, poi in via San Faustino, via Capriolo, via Tartaglia, piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via della Pace, via Dante, via Verdi, via IV Novembre, via X Giornate e farà ritorno in piazzetta Bell’Italia.

Il corteo dovrebbe durare due ore. Chi partecipa è invitato a vestirsi di nero e fucsia, i colori di Non una di meno. La richiesta è di non portare simboli di partito o striscioni identitari, ma solo cartelli con contenuti sulla giornata.