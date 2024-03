Presidio di Azione in stazione per chiedere a Trenord di migliorare il servizio

Dalle 7 alle 9 alcuni militanti di Azione Brescia hanno manifestato nelle stazioni di Brescia e Pisogne per chiedere un miglioramento del trasporto di Trenord e parlare con i pendolari.

L’iniziativa «Trenord, non ti scusiamo» è avvenuta contemporaneamente in 20 stazioni ferroviarie di dieci province. Gli iscritti di Azione hanno distribuito un volantino informativo «per sensibilizzare cittadine e cittadini sull’argomento e per chiedere a più voci a Regione di mettere la dovuta attenzione rispetto ad un servizio di trasporto pubblico che non è adeguato ai livelli che dovrebbe avere una regione moderna quale la nostra», ha spiegato il consigliere regionale Massimo Vizzardi.

Membri di Azione Brescia in stazione a Brescia

Nel comunicato di presentazione dell’iniziativa, Azione ha ricapitolato i problemi noti di Trenord (ritardi e continui disagi per i pendolari, aumento del costo del biglietto e degli abbonamenti) e ha avanzato quattro proposte per migliorare il servizio: metterlo a gara, riequilibrare le risorse per il trasporto pubblico locale, introdurre agevolazioni tariffare per gli abbonamenti e migliorare la qualità dell’aria potenziando il trasporto pubblico.