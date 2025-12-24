Nel presepio sotto la Loggia il Bambinello è già arrivato
È stato posato nel presepe allestito sotto il portico dal Movimento cristiano lavoratori
- Il Bambinello nel presepe della Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il Bambino Gesù è stato posato nel presepio che il Movimento cristiano lavoratori ha allestito sotto il portico del palazzo della Loggia dalla presidente Margherita Peroni e dal vicesindaco Federico Manzoni.
Mcl ha allestito anche la Mostra presepi in duomo vecchio.
