Presentato a Brescia il bilancio di missione 2022/2023 del Gruppo Foppa

È tempo di bilanci per il Gruppo Foppa. Oggi pomeriggio nella sede principale di via Cremona 99 si è tenuta la presentazione del bilancio di missione 2022/2023. Sul palco Maddalena Damini, direttrice artistica di Teletutto e Radio Bresciasette, che partendo dal concetto di corresponsabilità, ha invitato sul palco tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere gli esiti positivi espressi nelle 115 pagine del bilancio di missione del gruppo. Una missione che vede coinvolti diversi partner, dalle istituzioni alle imprese che, a diverso titolo, accompagnano la cooperativa nel suo progetto educativo e formativo.

Il gruppo Foppa gestisce sei realtà: il Cfp Lonati, l’istituto Piamarta, il liceo artistico Foppa, l’Accademia di belle arti SantaGiulia, il Centro linguistico culturale San Clemente, i Servizi al lavoro e altre tre collegate. Parliamo dell’Its academy Machina Lonati, la Scuola audiofonetica e il Cfp Padre Marcolini.

Corresponsabilità

Come negli anni precedenti, anche questa edizione è stata caratterizzata dalla scelta di un termine distintivo. Mentre «emergenza», «coraggio» e «sfida» hanno definito gli anni passati, quest'anno è stata scelta la parola «corresponsabilità», intesa come atteggiamento che ha caratterizzato il lavoro di chi ha affrontato le sfide del cambiamento con l’obiettivo finale di essere una guida per i giovani che scelgono il Gruppo Foppa.

Nata nel 1985 su iniziativa del vescovo di Brescia, Monsignor Bruno Foresti, coadiuvato da Monsignor Giuseppe Cavalleri e Don Vincenzo Zani allo scopo di gestire il liceo artistico Foppa, la cooperativa è andata crescendo negli anni. Partita da 12 docenti, 120 tra studenti e coristi e nessuna azienda coinvolta nei processi formativi, oggi conta 729 docenti, 5.371 studenti e corsisti e 4.680 aziende coinvolte nei percorsi formativi. Gli insegnamenti erogati sono 1.331, superando le 122.500 ore di formazione.

Crescita esponenziale

Una crescita esponenziale «testimoniata dai dati - ha osservato il presidente della cooperativa Giovanni Nulli -, che sono in grado di raccontare il passato, illustrare il presente e disegnare il futuro». Tra chi ha lodato l’esperienza del Foppa, anche l’assessora regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione Simona Tironi, la quale ha osservato come «l’avere sul territorio una realtà come il Foppa sia per la Regione un vero plus».

Sul palco si sono avvicendati l’assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune di Brescia, Anna Frattini, il consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione, Filippo Ferrari, che ha portato la sua testimonianza di vicinanza alle realtà, soffermandosi in particolare sulle importanti progettualità in atto con l’Its Academy Machina Lonati.

Sono poi state illustrate le collaborazioni tra il Gruppo Foppa e la Diocesi di Brescia, considerata un riferimento fondamentale per la cooperativa. La cerimonia è stata conclusa dall’intervento di Giovanni Lodrini, amministratore delegato del gruppo, il quale ha sottolineato come «la vera ricchezza di questa realtà, che non possiede nulla, siano le persone e le loro idee».