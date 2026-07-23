Si scontra con un’auto a Preseglie: grave un motociclista

Erano da poco passate le 18 di oggi quando lungo la Sp79, in territorio di Preseglie, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto.
Lo scontro
Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, un uomo di 60 anni in sella a una Suzuki, stava percorrendo la Provinciale in direzione di Odolo quando, all’altezza dell’incrocio con una strada secondaria, si è scontrato con una Lancia Ypsilon proveniente dal senso opposto, che stava svoltando per immettersi proprio sulla via secondaria.
I soccorsi
Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dei volontari di Vestone e l’auto infermierizzata della Valle Sabbia, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al centauro rimasto ferito.
In un primo momento il motociclista, data la violenza dell’urto, è rimasto privo di coscienza, poi si è ripreso: non si muoveva, ma ha cominciato a parlare. È stato portato al Civile in codice rosso. Spetterà agli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.