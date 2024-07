Prende per il collo la moglie davanti alla caserma, arrestato 45enne

Il caso a Pontevico: scoperti poi anni di maltrattamenti. Aperto il Codice Rosso

La caserma dei carabinieri di Pontevico © www.giornaledibrescia.it

Lo hanno fermato e arrestato per resistenza. Hanno dato il tempo alla moglie di sentirsi al sicuro in caserma, mentre il marito era trattenuto in cella. E lei ha raccontato gli anni di botte e insulti che ha subito. Non è servito altro e il procedimento da Codice Rosso si è messo in movimento. L’episodio è avvenuto mercoledì a Pontevico, proprio nei pressi della caserma dei carabinieri. I militari hanno sentito un vociare all’esterno, le urla di uomo e di una donna e il suono del campanello. Si