Premio giornalistico «Lo sport e chi lo racconta», tra i vincitori Francesca Renica del GdB

Francesca Renica, giornalista del Giornale di Brescia, è tra i cinque vincitori del premio giornalistico «Lo sport e chi lo racconta» dell’Unione stampa sportiva italiana. Intitolata alla memoria del giornalista e conduttore Gianni Minà, la quinta edizione del premio aveva come tema «Anno 2023: storie di vita, campioni e valori, tra parole e immagini». Renica ha vinto nella sezione Under 40 con il suo reportage «Dalla terra rossa ai sogni olimpici: la meravigliosa corsa degli atleti del Kenya», dedicato al progetto del cardiologo bresciano e tra gli allenatori di atletica più forti del mondo Gabriele Rosa e pubblicato sull’edizione cartacea l’8 febbraio del 2023.

Nella stessa sezione di Renica sono stati premiati al secondo posto Giuliana Lorenzo (l’Ultimo Uomo) con «L’importante è stare nel presente, intervista ad Ambra Sabatini» e in terza posizione Oscar Maresca (La Gazzetta dello Sport) con «Pelagotti, il tumore e la rinascita a Novara: ‘Più contento ora che all’esordio in serie A».

Tutti i premiati nel corso della cerimonia allo stadio Olimpico di Roma

Per realizzare il suo servizio Renica, vicecaposervizio della redazione web, ha trascorso una settimana sugli altopiani del Kenya occidentale in compagnia di Rosa e dei maratoneti, raccontando non solo gli allenamenti dei corridori nei training camp fondati da Rosa ma anche il contesto in cui vivono e maturano molti campioni olimpici. Il condensato di questa copertura è finito nel reportage che si è aggiudicato il premio e che si può leggere scaricando il pdf qui sotto o nella versione online.

Oltre a Renica, i vincitori delle altre sezioni sono: Valerio Giacoia (Domani) per gli over 40, Luigi Canu (Ciamillo Castoria) per la fotografia, Dario Ricci (Radio24) per radio/podcast, Alessandra Rosati (Mediaset – Studio Aperto – MAG) per la tv (qui i dettagli ai loro lavori).

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma oggi alle 14.30 nella sala stampa dello stadio Olimpico.