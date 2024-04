Precipita dalla ferrata Crench di Idro: ore di apprensione per l’escursionista

Sono ore di apprensione e speranza per i familiari di un escursionista bresciano di 30 anni residente a Orzinuovi precipitato ieri pomeriggio dalla ferrata Crench a Idro. L’uomo si trova infatti ricoverato in gravissime condizioni alla Poliambulanza, dove è arrivato trasferito dall’elicottero del soccorso sanitario di Milano che è stato inviato sul lago d’Idro.

Complessa la ricostruzione dell’incidente, che si è verificato in un luogo particolarmente impervio dove è stato possibile arrivare solo a piedi per i tecnici delle squadre del Soccorso Alpino della Valsabbia e in volo per il personale di Areu che è stato calato con il verricello.

L’uomo precipitato è stato soccorso in località Preonde, ad una quota di circa 660 metri. Per sua fortuna i nove tecnici del Cnsas si trovavano già in zona perché poco prima avevano soccorso, e riportato a valle, una donna di 39 anni che sulla stessa via ferrata si era fratturata una caviglia.

Sulle rocce

La caduta è stata molto violenta e l’escursionista ha sbattuto sulle rocce: quando è stato raggiunto era incosciente. Subito sono iniziate le manovre salvavita e l’uomo è stato affidato ai medici in condizioni gravissime ma stabili per il trasporto alla clinica Poliambulanza dove è ricoverato. La sua prognosi resta riservata.

I Carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Salò stanno ascoltando gli altri appassionati di arrampicata che erano impegnati sulla ferrata Crench nelle stesse ore per capire cosa sia esattamente accaduto all’escursionista di Orzinuovi che in un primo momento era stato complicato anche identificare, dato che non aveva addosso i documenti. In serata i militari dell’Arma hanno avuto la certezza della sua identità e avviato tutte le procedure previste dalla legge.