Precipita dalla ferrata Crench di Idro: grave un uomo

Gravissimo incidente nel pomeriggio sulla ferrata del Crench a Idro. Un uomo di circa 50 anni è precipitato nel vuoto per diversi metri, rimanendo a terra privo di sensi.

Nella zona era in corso l’intervento per aiutare una donna che poco prima si era fratturata la caviglia e le squadre del soccorso alpino, già sul posto, hanno potuto rapidamente muoversi verso l'uomo. Quando lo hanno raggiunto hanno constatato che si trovava in condizioni gravissime.

La centrale unica del soccorso sanitario ha fatto alzare in volo l’elisoccorso di Milano che ha trasferito l’escursionista alla Poliambulanza dove è arrivato in codice rosso e privo di conoscenza.