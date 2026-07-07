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Pranzo al sacco vietato in spiaggia, giusto o sbagliato? Di’ la tua

L’ultima polemica è scoppiata in Puglia, dove i gestori dei lidi hanno criticato il presidente di Regione per essersi espresso a favore dei bagnanti che portano la schiscetta per far fronte ai costi del bar: cosa ne pensi?
Uno stabilimento balneare
Uno stabilimento balneare

La guerra dei gestori degli stabilimenti balneari contro il pranzo al sacco non è una novità. E così anche quest’anno torna ad accendersi la polemica. Stavolta in Puglia: come racconta il Corriere della Sera, diversi imprenditori hanno avuto da ridire sulle dichiarazione del presidente della Regione, Antonio Decaro, che si è espresso a favore delle persone che decidono di portare la schiscetta da casa anche nelle spiagge in concessione, spesso per far fronte ai costi elevati dei pranzi nei bar e ristoranti. A queste dichiarazioni si aggiunge l’ordinanza regionale che autorizza espressamente i bagnanti a consumare alimenti e bibite portati da casa su tutte le spiagge, anche quelle degli stabilimenti balneari.

Molti di questi stabilimenti e lidi, tuttavia, continuano a vietare questa pratica con regole interne rivolte ai loro clienti. La ragione, spiegano, è che concedere ai bagnanti di portare il proprio pranzo e le proprie bibite arrecherebbe un danno economico (ai bar e ai ristoranti delle strutture) e d’immagine.

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