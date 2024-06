Portare il cane in ufficio, tu cosa faresti? Il sondaggio

Da un anno e mezzo l’Agenzia di tutela del territorio diretta da Claudio Sileo ha adottato un decreto e un regolamento che consentono ai dipendenti a tempo indeterminato di stare in ufficio con il proprio cane. Una scelta, presa in seguito al periodo Covid «per rispondere a un bisogno personale, manifestato da alcuni dipendenti, di portare in ufficio una parte di casa», che nelle sedi di Ats Brescia ha già visto entrare 13 «quattro zampe».

E tu porteresti il tuo cane, o il tuo gatto, in ufficio? Nel sondaggio che segue potrai esprimere la tua opinione.