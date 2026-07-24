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Ponte di Legno, incidente tra auto e moto: intervenuto l’elisoccorso

Lo scontro è avvenuto sulla Ss42 sul curvone all’altezza di via via Case Sparse di Val Sozzine: ad avere la peggio la passeggera della due ruote
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'intervento dei soccorsi sulla scena dell'incidente
L'intervento dei soccorsi sulla scena dell'incidente

Incidente tra un’auto e una moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, a Ponte di Legno. Ad avere la peggio, anche se non è particolarmente grave, è la passeggera della moto. Sul posto, infatti, è atterrato l’elisoccorso di Sondrio che ha trasportato la donna in ospedale.

Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto sulla Ss42, nel tratto in cui è denominata via Nazionale, sul curvone all’altezza con via Case Sparse di Val Sozzine. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno. Il conducente dell’auto e il motociclista non avrebbero riportato ferite.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidenteauto motoelisoccorsocarabinieriPonte di Legno
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