Ponte di Legno, incidente tra auto e moto: intervenuto l’elisoccorso

L'intervento dei soccorsi sulla scena dell'incidente
Incidente tra un’auto e una moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, a Ponte di Legno. Ad avere la peggio, anche se non è particolarmente grave, è la passeggera della moto. Sul posto, infatti, è atterrato l’elisoccorso di Sondrio che ha trasportato la donna in ospedale.
Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto sulla Ss42, nel tratto in cui è denominata via Nazionale, sul curvone all’altezza con via Case Sparse di Val Sozzine. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno. Il conducente dell’auto e il motociclista non avrebbero riportato ferite.